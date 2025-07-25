В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке

В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке В Саратовской области объявили 26 июля днем траура после взрыва в многоэтажке

После взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове по всей территории области объявили день траура в субботу, 26 июля, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. В этот день по всему региону приспустят флаги области и муниципалитетов.

В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля, — написал Бусаргин.

Он подчеркнул, что всем организациям, культурным учреждениям, телевизионным и радиокомпаниям рекомендуется отказаться от развлекательных передач и мероприятий. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами, — подчеркнул губернатор.

Утром 25 июля в десятиэтажном доме на улице Блинова прогремел взрыв — один из подъездов полностью обрушился. По данным управления МЧС по Саратовской области, при взрыва газа погибли шесть человек. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.