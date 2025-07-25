Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 21:16

В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке

В Саратовской области объявили 26 июля днем траура после взрыва в многоэтажке

Фото: МЧС РФ

После взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове по всей территории области объявили день траура в субботу, 26 июля, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. В этот день по всему региону приспустят флаги области и муниципалитетов.

В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля, — написал Бусаргин.

Он подчеркнул, что всем организациям, культурным учреждениям, телевизионным и радиокомпаниям рекомендуется отказаться от развлекательных передач и мероприятий. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами, — подчеркнул губернатор.

Утром 25 июля в десятиэтажном доме на улице Блинова прогремел взрыв — один из подъездов полностью обрушился. По данным управления МЧС по Саратовской области, при взрыва газа погибли шесть человек. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Россия
Саратовская область
траур
взрыв газа
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится полицейский? 10 сценариев: от секса до иностранного офицера
Россиянина высадили с самолета из Стамбула за оскорбление турок
Киев заполонили рои гигантских насекомых
Британские парламентарии призвали Стармера признать соседа Израиля
Песни Пугачевой потребовали отменить
Стало известно об уничтожении компроматов на Зеленского в Киеве
На Западе раскрыли простой способ завершить конфликт на Украине
«Я предал память дедов»: россиянина осудили за госизмену и вербовку
Заохаете от удовольствия: готовим домашнее желе из черной смородины
Названо число без вести пропавших после взрыва газа в Саратове
Сотрудник ТЦК избил пришедшего на помощь к сыну мужчину
Украинец плюнул в Безуглую во время митинга
Командира группы полка ССО ликвидировали на Сумском направлении
Стало известно, кто может оплатить повышение зарплат ВСУ
Названо число обратившихся за помощью после взрыва газа в Саратове
В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке
В СПЧ высказались об идее поднять демографию в России с помощью мигрантов
Трамп рассказал о главном обмане Барака Обамы
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.