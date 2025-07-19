Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии на восемь юрлиц

Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии, расширив список на восемь юридических лиц, говорится в постановлении Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против России. В документе утверждается, что ограничения связаны с украинским конфликтом и ситуацией в самой Белоруссии.

Восемь учреждений должны быть включены в список физических и юридических лиц, находящихся под ограничительными мерами, — говорится в постановлении.

Под санкции попали промышленные белорусские организации. В списке указаны завод «Легмаш», Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», холдинг «БелОМО», ООО «Лазерные приборы и технологии», а также предприятия «Рухсервомотор», «Вистан» и «ОКБ ТСП».

Ранее сообщалось, чтьо 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу, в него вошли снижение «потолка цен» на российскую нефть и рестрикции против 105 перевозящих ее танкеров. Предусмотрен полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций, а также экспортные ограничения и расширение черного списка юридических и физических лиц.