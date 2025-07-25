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25 июля 2025 в 11:30

Стала известна личность еще одного погибшего при крушении Ан-24

МИД Белоруссии: при крушении Ан-24 в Амурской области погиб гражданин республики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Белоруссии погиб при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила пресс-служба МИД республики. Семье погибшего оказывается вся необходимая помощь, передает БелТА.

С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что генконсульство во Владивостоке находится на связи с профильными органами. Также дипломаты поддерживают контакт с родными погибшего.

До этого в городе Тынде Амурской области, где произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-24, организовали пункт временного размещения на территории местной спортивной школы. В ПВР размещают родственников погибших в авиакатастрофе.

На месте трагедии работают свыше 200 специалистов. По данным пресс-службы правительства региона, для ликвидации последствий задействованы 34 единицы специальной техники. Доступ к месту катастрофы возможен исключительно на гусеничных вездеходах. Сейчас ведется активная работа по расчистке просеки для обеспечения беспрепятственной доставки специалистов и необходимого оборудования к месту происшествия

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