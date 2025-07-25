Более 200 человек работают на месте крушения Ан-24 в Амурской области

Более 200 человек работают на месте крушения Ан-24 в Амурской области

Более 200 человек работают на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также к ликвидации последствий ЧП привлечено 34 единицы спецтехники. В Тындинском округе проводятся следственные действия.

Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, — 205 человек и 34 единицы техники, — подчеркнули в правительстве.

Отмечается, что на данный момент доступ к месту авиакатастрофы возможен только на гусеничных вездеходах. Ведется расчистка просеки, чтобы доставлять специалистов и оборудование. Для работы с семьями пострадавших были привлечены психологи социальной защиты населения Приамурья. Они работают совместно со специалистами МЧС России, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что семьи погибших при крушении Ан-24 получат страховые выплаты от авиакомпании «Ангара». Соответствующее решение было принято на оперативном совещании под руководством заместителя председателя иркутского правительства Александра Суханова.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Приамурье утром 24 июля. Около 08:00 мск на подлете к Тынде экипаж перестал выходить на связь, перед этим он ушел на второй круг. По предварительным данным, на борту находилось 43 пассажира, пять из которых — дети, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.