Когда Байден проснётся: президент США теряет связь с реальностью

Президент США Джо Байден снова стал объектом издевательств — на этот раз из-за того, что мимоходом бросил взгляд на свои часы во время церемонии встречи самолёта с телами 13 американских солдат, погибших в Афганистане на прошлой неделе.

Конфуз произошёл на авиабазе Дувр, куда был доставлен груз 200 (как называют на военном жаргоне тела погибших) в воскресенье. Нетерпеливое поглядывание президента на часы возмутило заметивших это военнослужащих, которые восприняли подобную спешку как неуважение к памяти боевых товарищей.

You’re all being too hard on the guy. I’m sure the ceremony interfered with his nap time. https://t.co/RSs2RKNhk0 — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) August 30, 2021

Разумеется, этот жест Байдена не скрылся от глаз его политических оппонентов.

Смотреть на часы в то время, когда мимо тебя проносят гробы — это выглядит так, словно для верховного главнокомандующего есть какие-то более важные дела в этот момент. Это ОТВРАТИТЕЛЬНО, — написал один из ветеранов в Twitter, не скрывающий, впрочем, что он убежденный трампист.

Другой свидетель церемонии в Дувре с издёвкой пишет, что Байден смотрел на часы не для того, чтобы узнать время, а чтобы получить последние новости из Афганистана.

Watches are more than time keepers these days. He could be checkng for updates in Afghanastan for all we know. — Elephants Are Smarter Than People (@smartelephant3) August 29, 2021

Сторонники Байдена утверждают, что «оплошность» президента на военной церемонии не стоит того шума, который поднялся вокруг нее. Они приводят ряд других примеров, когда Байден смотрел на часы в не самые подходящие моменты, и делают вывод, что у президента это просто своего рода нервный тик — непроизвольное телодвижение, никак не связанное с внешней ситуацией.

За два дня до конфуза на авиабазе Дувр Байден «попался» перед телекамерами, задремав во время переговоров в Белом доме с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

Joe Biden appears to have fallen asleep during a meeting with the Prime Minister of Israel. pic.twitter.com/wdqHRmKC3G — JT Lewis (@thejtlewis) August 28, 2021

Как видно из видеозаписи, Беннет, осознав, что обращается к бесчувственному телу, сделал паузу и продолжил свою речь уже в пространство.

Сторонники Байдена и здесь пытаются доказывать, что этот эпизод «вырезан из контекста» и что хозяин Белого дома не спал, а просто торжественно опустил глаза, слушая возвышенную речь израильтянина, поскольку немедленно ответил на выступление гостя.

Дедушка старый, ему всё равно

Количество подобных моментов превышает среднестатистическую вероятность неудобных ситуаций, в которые так или иначе попадают любые публичные люди, находящиеся «под присмотром» журналистов почти круглосуточно. Это привело к тому, что журналисты уже заранее идут на пресс-конференции в Белый дом и другие события с участием главы администрации США как на stand-up comedy. И главный герой редко обманывает их ожидания.

В июле Байден сделал загадочное заявление, что он возглавлял юридический комитет конгресса 150 лет назад.

На другом выступлении в июле, где речь шла о вакцинации, Байден в течение 40 секунд (как видно из видеозаписи) произносил энергичный, но бессвязный набор слов, на что собеседник взирал с откровенным ужасом. Нейрохирурги знают, что подобный «словесный салат» часто является симптомом приближающегося инсульта.

Biden’s Town Hall looks like it’s going well:



pic.twitter.com/aajgocSfXP — Benny (@bennyjohnson) July 22, 2021

Как любой другой вопрос, который нелогичен… и, я слышал, вы говорили про это, потому что вы всегда… я не защищаю, но вы всегда прямо говорите о том, что делаете… Вопрос в том, должна ли быть здесь какая-то позиция где… хммм… вы… а-а-а-а… почему бы не… эээ… эксперты говорят, мы знаем, что вирус это, фактически…. хмм…. эээ…. собирается, извините, мы… мы знаем почему все лекарства одобрены временно, но одобрены постоянно... (дословный перевод).

Был бы президент, а грехи найдутся

Президент Байден с самых первых дней своего пребывания на посту президента США попадает в неловкие ситуации, которые моментально распространяются в СМИ и соцсетях.

В основном критики указывают на то, что Джо Байден не в состоянии полноценно исполнять свои обязанности в силу преклонного возраста. Этим приёмом, кстати, активно пользовался Доналд Трамп во время проигранной им тем не менее предвыборной кампании в 2020 году.

Парируя эти нападки Трампа, личный врач Байдена Кевин О'Коннор описывал Байдена как «здорового, энергичного, способного успешно выполнять обязанности президента, главнокомандующего».

Очевидные возрастные проблемы Байдена вызвали полушутливые-полусерьёзные разговоры о том, что настоящим руководителем Соединённых Штатов является не он, а вице-президент Камала Харрис, которая младше своего шефа на 20 лет.

Присматривать за шефом, очевидно, требуется не только во время его выступлений, но и в повседневной жизни, как, например, 11 августа, когда президент забыл, где находится вход в Белый дом, хотя охранник прямо указывает ему рукой нужную дверь.

Нападки на Байдена, хотя часто они бывают «ниже пояса», не являются чем-то совершенно исключительным и неприемлемым для американской политической культуры, говорит политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В США по умолчанию считается, что если человек пошёл в политику, он отдаёт себе отчёт, что каждое его слово и жест будут рассматриваться под микроскопом, и рассматриваться не обязательно дружелюбно. Считаются допустимыми даже оскорбления, где-то переходящие красную черту. Рафаэль Ордуханян политолог по США политолог по США

Байден поэтому страдает от язвительных комментариев не больше и не меньше, чем все прочие американские президенты (за исключением разве что Барака Обамы, для которого цвет кожи был своеобразной «охранной грамотой»).

Дональд Трамп и Джордж Буш — младший в годы своего президентства получали такие выпады, что на этом фоне Джо Байден пребывает еще в щадящем режиме, напоминает политолог.

Байден сегодня отвечает за те обвинения, которые демократическая пресса в течение четырёх лет предъявляла Трампу – в расизме, сексизме и т. д. Маятник качнулся в обратную сторону. Этого, собственно, и следовало ожидать. Был бы на месте Байдена другой президент-демократ — журналисты нашли бы у него не возраст, не оговорки, а какие-то другие грехи, – говорит Ордуханян.

В свои 78 лет Байден самый старый президент за историю США. В этом качестве он оставил позади Рональда Рейгана, который вступил в Белый дом в возрасте 70 лет. Третьим в этом списке оказался Дональд Трамп — он моложе Байдена на четыре года.