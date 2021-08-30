Байдена вывели из себя вопросом про Афганистан

Во время брифинга по шторму «Ида» президенту США Джо Байдену задали вопрос о ситуации в Афганистане, на который он резко отказался отвечать и ушёл с пресс-площадки. Об этом сообщает Daily Mail.

В штаб-квартире американского агентства по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне проходил брифинг с участием главы Соединённых Штатов в связи с действием урагана «Ида» в Луизиане. Хозяин Белого дома обратился к репортёрам с предложением задать вопросы. Первый же вопрос был про Афганистан. Президент резко ответил отказом давать комментарий, а затем развернулся и ушёл от репортёров в сторону рабочей зоны федерального агентства, где проходил брифинг. Видно было, что ситуация вывела его из себя.

Ранее сообщалось, что американского лидера оскорбила Кети Макколум — мать одного из погибших солдат в Кабуле во время теракта 26 августа. Она назвала Байдена «куском дерьма с деменцией», который послал её сына на смерть. 26 августа в районе аэропорта Кабула смертник привёл в действие взрывное устройство, 13 американских солдат погибли.