Мать погибшего в Кабуле американского солдата оскорбила Байдена

Мать морского пехотинца, погибшего в Кабуле в результате теракта 26 августа, не постеснялась в выражениях в адрес президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.

Президент США Джо Байден встречался с семьями погибших в результате теракта военных. Кэти Макколлум, мать одного из 13 погибших военнослужащих, на встрече с американским лидером сказала всё, что она о нём думает.

Этот беспомощный, охваченный деменцией кусок дерьма просто отправил моего сына умирать, — сказала безутешная мать.

Ранее сообщалось, что 26 августа в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв. Террорист-смертник, связанный с ИГ (организация запрещена на территории РФ), привёл в действие взрывное устройство большой мощности. В результате террористической атаки погибли 13 военнослужащих армии США и ещё 18 получили ранения. Также сообщается о 170 погибших и о более чем 200 раненых афганцах.

Позднее, 28 августа, в результате удара с воздуха предполагаемый организатор теракта был ликвидирован на востоке Афганистана.