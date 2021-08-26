Число погибших в Кабуле американских солдат выросло до 13

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Число погибших в результате взрывов в международном аэропорту Кабула американских военных увеличилось до 13. Один солдат умер от ран, сообщает Reuters.

До этого сообщалось , что погибли 12 военнослужащих и ранены 15. Об этом агентству сообщил представитель Белого дома.

Два взрыва произошли у аэропорта Кабула 26 августа. Один — в районе отеля Baron, где собирались иностранные граждане, в том числе, Великобритании и США. Взрыв устроил террорист-смертник. Затем взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя ИГ (террористическая организация, запрещённая в РФ).

Позже в столице Афганистана прогремели ещё несколько взрывов, причём последние были контролируемыми и производились американскими военными, уничтожавшими боеприпасы.

Ранее афганский Минздрав уточнил, что в результате взрывов в Кабуле погибли как минимум 90 человек. Ранее речь шла о 72 погибших и 158 раненых.