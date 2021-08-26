Минздрав уточнил число погибших в результате терактов в Кабуле

Афганский Минздрав уточнил, что в результате взрывов в Кабуле погибли как минимум 90 человек. Ранее речь шла о 72 погибших и 158 раненых, сообщает телеканал CBS.

Пентагон заявил , что погибли 12 американских военных, в том числе военврач, ранены 15 военнослужащих, охранявших аэропорт. Ответственность за атаку взяла на себя ИГ (запрещена в России).

После этого в Кабуле прогремели ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.

Ранее президент США Джо Баден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена) после терактов в аэропорту Кабула. При этом, добавил глава государства, США могут и должны завершить свою миссию в Афганистане, они будут продолжать эвакуацию людей, несмотря ни на какие теракты.