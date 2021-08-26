Дружба крепкая не сломается: Израиль и США проводят реновацию отношений

Лидеры Израиля и США проведут в ближайшие часы встречу, которая по протоколу обставлена как сугубо рабочая и даже «проходная». Джо Байден ждёт в гости недавно избранного израильского премьер-министра Нафтали Беннета, и это будет их первая встреча с момента избрания обоих на высшие посты.

Нарочитая будничность сегодняшнего саммита призвана подчеркнуть, что в американо-израильских отношениях всё идет как обычно и израильтянам не следует беспокоиться, что после ухода из Белого дома открыто произраильски настроенного Дональда Трампа демократическая администрация вернётся к более чем сдержанному стилю, привнесённому туда Бараком Обамой (при котором Байден был вице-президентом).

Позапрошлый американский президент открыто не стремился постоянно подтверждать израильтянам, что их страна является 51-м штатом Америки (популярный мем, часто изображаемый на продаваемых в Израиле футболках). Тогдашний израильский премьер Беньямин Нетаньяху платил Обаме той же монетой.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет JINI/XinHua/Global Look Press

Подобные игры для Израиля были на грани фола, поскольку без американской военной и геополитической помощи еврейское государство во враждебном арабском окружении и не особенно дружелюбном общественном мнении в Европе долго бы не протянуло.

Нам не жить друг без друга

Сегодняшняя встреча пройдёт в обстановке, когда не только Израиль нуждается в поддержке США, но и американцам как никогда нужна поддержка Иерусалима, — тот случай, когда израильский гость приезжает в Вашингтон не в статусе просителя. Американцам нужны свои «глаза и руки» в регионе, откуда они в эти дни эвакуируются в таком темпе, что это напоминает бегство разбитой армии.

Оставить совсем без присмотра Афганистан и Иран они не могут, а для израильтян режимы в обеих странах — враги настолько привычные, что эта ненависть местами становится похожа на отношения желающих, но почему-то не могущих развестись супругов. Для Байдена персонально очень важно услышать от Беннета, что Израиль не отказывается продолжать быть «51-м штатом» и что подпорченные предшественниками обоих лидеров отношения можно начинать с чистого листа.

Беннет поэтому ощущает себя вполне вправе поторговаться, и главным предметом торга для него является опять же Иран. При всей своей любви к Израилю, Трамп наломал на этом направлении дров, выведя США из с таким трудом достигнутой при Обаме ядерной сделки с Тегераном.

Другой вопрос, который традиционно разделяет израильское руководство и демократические администрации США, — это экзистенциальный палестино-израильский конфликт, в котором через своего прокси, группировку ХАМАС, участвует и Иран. Если Трамп смотрел на этот конфликт «через израильские очки», то демократы всегда настаивали на создании Палестинского государства — чего Беннет, крайне правый по израильским понятиям политик, принять не может ни при каких обстоятельствах.

Поэтому, чтобы не ссориться при первой же очной встрече, хозяин Белого дома, скорее всего, либо вообще обойдёт это вопрос молчанием, либо затронет его «мазком».

Назад дороги нет

В целом предстоящие через несколько часов переговоры двух лидеров почти обречены на успех, сказал NEWS.ru израильский политолог и бывший дипломат Иосиф Шагал.

Беннета и Байдена, при всех разногласиях, заведомо объединяет то, что они оба дружат против Ирана. Йосеф Шагал бывший депутат кнессета, экс-посол Израиля в РФ бывший депутат кнессета, экс-посол Израиля в РФ

Хотя Беннет почти в два раза моложе своего американского vis-a-vis, повестку двусторонних отношений всё равно будет определять Байден. Поговорка, что Израиль — это хвост, который виляет собакой-США, ласкает самолюбие израильтян, но не вполне соответствует действительности, указывает Шагал.

Master Sgt. Alejandro Licea/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В последние 20 лет позиции Израиля и США почти постоянно сближались, и они достигли пика в годы, когда странами руководили Нетаньяху и Трамп соответственно. Именно тогда сложилось понимание, каково «разделение труда» между обеими странами, и в Израиле очень заинтересованы, чтобы при Байдене отношения не сползли на более низкий уровень, — говорит собеседник NEWS.ru.

Было бы скоропалительно говорить о том, что начинающиеся в Вашингтоне переговоры обречены на успех, но равно нет и опасений, что их может ожидать провал. По вопросу о том, что считать успехом, рассуждает в беседе с NEWS.ru израильский политолог Бенни Брискин.

Для США и Израиля, что бы ни происходило в их внутренней политике, они остаются друг для друга самыми близкими и надёжными партнёрами на международной арене. Поэтому как бы ни шли переговоры между их лидерами, это стратегическое партнёрство никуда не исчезнет. Бенни Брискин политолог, Израиль политолог, Израиль

Израильский премьер обязательно напомнит Байдену, что если для США ядерное сдерживание Ирана — вопрос принципа, то для Израиля, расположенного в десяти минутах подлётного времени от Исламской Республики, это — вопрос непосредственной безопасности. А с учётом того, что новым президентом Ирана стал сторонник идеологии, что хороший Израиль — это несуществующий Израиль, то Иерусалиму от США требуется максимально жёсткая позиция американцев в отношении Тегерана. Отступать некуда.