Климкин указал на ошибку в стратегии Киева по Крыму

https://static.news.ru/photo/01cd9b5a-901d-11eb-830e-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «фундаментальной ошибке» в принятой стратегии «деоккупации» Крыма.

Соответствующий документ 28 марта утвердил президент Украины Владимир Зеленский. План по его реализации надлежит составить правительству страны.

Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии, — сообщил Климкин в Facebook.

По его мнению, правительство не сможет координировать работу спецслужб. Климкин считает, что реализовать стратегию по Крыму сможет СНБО.

Бывший дипломат также отметил, что бессмысленно пристально рассматривать стратегию, не зная её закрытой части.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию, рассказал украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, эти люди — пособники преступлений российской власти. Он отметил, что законодательство Украины предусматривает выдворение из страны иностранцев.