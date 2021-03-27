«Они пособники преступления»: Украина собирается выгнать россиян из Крыма

https://static.news.ru/photo/423b2c5c-8f0a-11eb-a24e-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

После возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию, рассказал украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, эти люди — пособники преступлений российской власти.

Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём. Поэтому их судьба. <...> Я не люблю слово «депортация», оно несёт дух сталинского режима, — сказал он в интервью телеканалу «Дом».

Он отметил, что законодательство Украины предусматривает выдворение из страны иностранцев. По его мнению, это право любой страны, на территории которой находится «нежелательное лицо».

Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка», через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов, — добавил чиновник.

Резников добавил, что в «гибридной войне» могут быть только «гибридные» ответы. Он считает, что они не могут быть линейными, а должны быть ассиметричными.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.