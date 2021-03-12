Зеленский пообещал разобраться с допустившими потерю Крыма

https://static.news.ru/photo/2f5ad0fe-3afd-11ea-a9bf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/ Xinhua/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого.

Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации. Речь не только о 2014 годе, а и об утверждении так называемых Харьковских соглашений, — сказал он.

Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма. Он отметил, что 11 марта была принята «Стратегия деоккупации Крыма», которую нужно было принять ещё в 2014 году, передаёт ТАСС.

Утверждена государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.