Кличко заявил о вступлении Киева в оборонительный период

Мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге заявил, что город вступил в оборонительный период. В связи с этим власти просят жителей оставаться дома или в укрытиях. Они также призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.

Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные уничтожают диверсионные группы россиян. Некоторые диверсионные группы, к сожалению, уже проникли в столицу, и враг хочет поставить на колено столицу и нас с вами уничтожить, — заявил Кличко.

Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу в связи с приближением активных боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии столицы Украины. Отмечается, что исключением может стать только необходимость перемещения в укрытие.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость, что и было сделано. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их суверенитет в связи с обострением ситуации на границе. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Совет Федерации также ратифицировал соглашение.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.