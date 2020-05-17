Китай выступает против ограничений США на поставки компании Huawei

https://static.news.ru/photo/c097266c-9863-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhuguoping/Global Look Press

Поставки американских компьютерных чипов китайской телекоммуникационной компании Huawei оказались под угрозой из-за мер экспортного контроля США.

Как сообщает ТАСС, в заявлении Министерства коммерции КНР Пекин призывает американскую сторону «немедленно прекратить ошибочные действия».

Китай принял к сведению новые правила экспортного контроля американской стороны в отношении компании Huawei. Китай выступает решительно против этого, — цитирует агентство сообщение.

По мнению Пекина, США злоупотребляют мерами экспортного контроля, прикрываясь идеями национальной безопасности. Это нарушает не только рыночные принципы и справедливую конкуренцию, но и базовые правила международной торговли и экономических отношений, поскольку является угрозой сложившимся цепочкам поставок.

Как писал NEWS.ru, ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.