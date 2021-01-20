Китай ввёл санкции в отношении Помпео и ещё 27 соратников Трампа

https://static.news.ru/photo/a10a07c6-5b52-11eb-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Китайские власти ввели санкции против 28 американских чиновников, входивших в администрацию бывшего президента США Дональда Трампа.

Под санкции Пекина попали глава Госдепа Майк Помпео, директор Национального торгового совета Питер Наварро, советник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, а также бывший советник Джон Болтон, пишет издание Global Times (подразделение газеты «Жэньминь жибао», официального ресурса Компартии Китая) со ссылкой на сообщение МИД.

В ведомстве отметили, что санкции были введены в отношении чиновников, ответственных, по мнению китайских властей, за «серьёзные нарушения суверенитета КНР».

Некоторые антикитайские политики в Соединённых Штатах, исходя из своих собственных эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали и предприняли безумные шаги, вмешались во внутренние дела Китая, подорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли вред китайско-американским отношениям, — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Санкции включают в себя запрет для китайских юридических и физических лиц вести дела с теми, кто оказался «в чёрном списке». Кроме того, американским чиновникам запрещено посещение Китая.

Как сообщал NEWS.ru, накануне Тегеран внёс в свой чёрный список бывшего президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу Минфина Стивена Мнучина и несколько бывших официальных лиц. Решение о введении санкций иранские власти приняли из-за «террористических действий США в регионе», поддержки терроризма и подрыва безопасности в мире.