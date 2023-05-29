Китай сообщил, когда планирует впервые высадить космонавтов на Луну Китай планирует впервые высадить космонавтов на Луну до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай планирует осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в WeChat. В ходе миссии они проведут научно-исследовательские работы.

По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ, — говорится в сообщении.

По поверхности Луны тайконавты будут передвигаться на луноходе. В ведомстве уточнили, что аппарат оснастят функцией определения локации.

В конце апреля Khaleej Times сообщил, что во время преодоления им последних десяти метров к поверхности Луны поступило сообщение о потере связи с японским модулем Hakuto-R, в котором размещен первый арабский луноход «Рашид». Связь оборвалась, когда посадочный модуль достиг высоты 33 футов (10 метров), опускаясь со скоростью приблизительно 16 миль в час (25 километров в час).

Ранее таблоид Daily Star заявил, что Россия хочет развязать звездные войны. Так британское издание отреагировало на заявление экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что он не верит в достоверность высадки космонавтов США на Луну в 1969 году.