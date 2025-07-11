Редкое космическое явление осветило ночную Россию

Фаза Луны и лунный календарь на сегодня, 10 июня. Какая сегодня Луна, чего ждать от полнолуния?

«Оленья луна» осветила многие российские регионы, включая Москву, сообщил Telegram-канал SHOT. Жители активно публиковали в соцсетях фотографии необычного оранжевого полнолуния.

Это явление известно как «Оленья луна» — самое яркое полнолуние июля. Его пик пришелся на 23:37 10 июля. Название связано с традициями коренных народов Северной Америки: именно в этот период у оленей начинают расти новые рога.

Ранее жители Туапсинского района стали очевидцами горизонтального смерча. Редкое природное явление попало на видео. В ролике показывают воронку, начинающуюся над водной гладью и тянущуюся параллельно поверхности моря к облакам.

До этого жители России увидели уникальное астрономическое явление, которое называется «Клубничная луна». Такое можно заметить раз в 18 лет. Спутник Земли в это время обретает особый красноватый оттенок, поскольку находится ниже над горизонтом.

Также мощный ураган обрушился на Дагестан, что привело к масштабным разрушениям. В Махачкале срывало крыши, в Каспийске обвалилась сцена рядом со стадионом «Анжи Арена». Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.