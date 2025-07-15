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15 июля 2025 в 10:11

КНР запустила космический грузовик на орбиту

Китай запустил к своей орбитальной станции космический грузовик «Тяньчжоу-9»

Космический корабль «Тяньчжоу-9» Космический корабль «Тяньчжоу-9» Фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press

КНР произвела запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-9», сообщает Центральное телевидение Китая. Он доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам на орбитальную станцию.

«Тяньчжоу-9» вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме, — говорится в сообщении.

На орбитальной станции сейчас находятся три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20»: командир экипажа Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли туда 25 апреля. «Тяньчжоу-9» привезет им около 6,5 тонны различных материалов. Среди них — новые скафандры, тренажёры для поддержания мышечной формы, а также оборудование и предметы для научных исследований, включая эксперименты в области космической медицины.

Ранее заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил, что Китай планирует отправить тайконавтов на Луну до 2030 года. В связи с этим уже начаты испытания пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу». Помимо этого, ведется разработка спускаемого аппарата, лунохода и специальных скафандров для работы на Луне.

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