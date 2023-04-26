Связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны Khaleej Times: связь с несущим арабский луноход модулем прервалась в десяти метрах от Луны

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщение о потере связи с японским модулем Hakuto-R, в котором размещен первый арабский луноход «Рашид», поступило во время преодоления им последних десяти метров к поверхности Луны, информирует эмиратский издатель Khaleej Times. По данным газеты, связь оборвалась, когда посадочный модуль достиг высоты 33 футов (10 метров), опускаясь со скоростью приблизительно 16 миль в час (25 километров в час).

Ранее, управляющий центр частной компании ispace, разработавшей модуль, не смог подтвердить успешность посадки модуля Hakuto-R на Луне, указав, что инженеры устанавливают его текущее состояние. Впоследствии, Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае сообщил через Twitter, что инженеры компании продолжают расследование и предоставят информацию по его завершении.

Эксперты уточнили, что посадка лунохода на Луну является очень сложной задачей по ряду причин. Тем не менее, вероятность успешной посадки японского аппарата оценивалась достаточно высоко, хотя и не превышала 50%, в то время как обычно таким миссиям предсказывают успех не более 30%.

До сих пор только США, Советскому Союзу и Китаю удавалось успешно посадить свои аппараты на Луне.

Ранее сообщалось, что запуск коммерческого лунохода VIPER на Луну отложен до ноября 2024 года. Пуск решили отложить на год для проведения дополнительных испытаний, снижающих риски миссии.