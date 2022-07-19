NASA отложило запуск вездехода VIPER к Луне NASA на год отложило запуск вездехода VIPER к Луне

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Запуск коммерческого лунохода VIPER на Луну отложен до ноября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Пуск решили отложить на год для проведения дополнительных испытаний, снижающих риски миссии.

Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года, NASA попросило компанию и миссию скорректировать [время] доставки на Южный полюс [Луны] на ноябрь 2024 года, — говорится в сообщении.

В NASA уточнили, что старт миссии был отложен ради проведения дополнительных испытаний, которые должны минимизировать риски полёта. В рамках миссии аппарат будет исследовать поверхность Луны в поисках льда и природных ресурсов. По мнению специалистов NASA, полученная таким образом информация в будущем позволит лучше планировать лунные экспедиции.

Луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) создан компанией — разработчиком космической робототехники Astrobotic Technology. Аппарат оснащён инструментарием, позволяющим анализировать химический состав поверхности Луны, искать там воду. Он является частью миссии Artemis. В рамках проекта предполагается высадка на Луну первой женщины и астронавта, имеющего не белый цвет кожи.

Ранее стало известно что реализация российской лунной программы откладывается на будущее. В настоящее время Роскосмос сосредоточен на более насущных задачах.