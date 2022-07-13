Роскосмос отложил реализацию лунной программы

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Реализация лунной программы откладывается на будущее. В настоящее время Роскосмос сосредоточен на более насущных задачах, рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко.

Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел — дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем — и гражданским, и военным, — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая создается для лунной программы, пока не принят. Однако работы по ракете-носителю «Союз-5», являющейся составной частью «Енисея», активно ведутся.

Президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы, предусматривающей пилотируемые полеты к естественному спутнику Земли, в апреле. Лётчик-космонавт Андрей Борисенко назвал такое решение целесообразным. По его словам, это станет очередным шагом в освоении Солнечной системы и важной вехой развития человечества.