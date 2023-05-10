Россию обвинили в «разжигании звездных войн» Daily Star: Рогозин провоцирует звездные войны

Фото: Jack Schmitt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия хочет развязать звездные войны, сообщает таблоид Daily Star. Так британское издание отреагировало на заявление экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что он не верит в достоверность высадки космонавтов США на Луну в 1969 году.

Россия хочет разжечь реальные Звездные войны, утверждая, что американцы никогда не высаживались на Луну. Рогозин сказал, что не верит, что астронавт Нил Армстронг совершил «один маленький шаг» в 1969 году, — указано в материале.

Рогозин ранее также заявил, что перед готовящимся контрнаступлением ВСУ Россия должна применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Украины. По его словам, сейчас на поле боя заметна разница в количестве сил и средств вооружения, преимущество у ВСУ.

При этом пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он раскритиковал возможность применения ядерного оружия после атаки на Кремль. По его словам, об этом не может идти и речи. Вместо этого бизнесмен призвал разобраться с людьми, которые допустили прилет дронов в Москву.