Пригожин оценил вариант применения ядерного оружия после атаки на Кремль Пригожин: о применении ядерного оружия после атаки на Кремль никакой речи быть не может

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он раскритиковал возможность применения ядерного оружия после атаки на Кремль. По его словам, об этом не может идти и речи. Вместо этого бизнесмен призвал разобраться с людьми, которые допустили подлет дронов в Москву.

Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе, — приводятся в сообщении слова Пригожина.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на президента.

Песков пояснил, что после событий, произошедших в ночь на 3 мая, система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена. Уточнять, каким образом будут укреплять безопасность на территории, он не стал, заявив, что это тема для глубокого анализа специалистов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие скрепой для сохранения России. Он также добавил, что обладая ядерным оружием, нужно быть готовым к его применению, и это должны учитывать страны, которые Москва «вполне адекватно называет вражескими».