«Оно для этого и существует»: Рогозин призвал применить ядерное оружие Рогозин призвал применить ядерное оружие против Украины

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Перед готовящимся контрнаступлением ВСУ Россия должна применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Украины, заявил в своем Telegram-канале экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, сейчас на поле боя заметна разница в количестве сил и средств вооружения, преимущество у ВСУ. Он подчеркнул, что именно для таких моментов и существует ядерное оружие. Бывший глава Роскосмоса считает, что других вариантов у России сегодня нет.

В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что оно как раз для этого и существует. «Великий уравнитель» для того момента, когда явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника, поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, будет применение ТЯО. С понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент нет, — сказал Рогозин.

По его прогнозам, вначале Украина попытается «выжечь» линию обороны ВС России при помощи РСЗО HIMARS, затем пустит в атаку беспилотники, после этого в сторону новых регионов пойдут тяжелые танки. Рогозин считает, что российские военные должны зарыться в укрепрайон и пережить первые ракетные удары, после чего ударить по танкам.

Ранее замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что политика ядерного сдерживания в России направлена на защиту суверенитета и территориальной целости страны. Он отметил, что речь идет не о нападениях, а сугубо о самообороне. Фомин подчеркнул, что требование российского руководства о возвращении американского оружия из стран мира обратно в США было проигнорировано. Также он объяснил, что Россия была вынуждена принять меры по передаче ядерного оружия Белоруссии в связи с эскалацией конфликта странами НАТО.