Китай собирается ввести санкции против чиновников США

https://static.news.ru/photo/80f55096-95d5-11ea-9570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Пекин собирается ввести санкции против американских чиновников, конгрессменов и организаций, обвинивших Китай в эпидемии коронавируса.

Как сообщает газета Global Times, в санкционный список могут быть включены четыре законодателя Конгресса США и две организации. КНР не просто нанесёт ответный удар на судебные иски с их стороны, но и примет болезненные контрмеры.

В этот список вошли генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт, подавший иски против КНР, чтобы возместить ущерб от пандемии, несколько конгрессменов и губернаторы штатов.

Также в число входят юристы, обвинившие Китай в неправильном информировании мира об эпидемии, что привело к экономическим последствиям.

Как ранее писал NEWS.ru, три новых случая локальной передачи коронавируса выявили специалисты у жителей северо-восточной части Китая. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.