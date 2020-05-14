В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0b460cf0-95a3-11ea-9404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Global Look Press

Три новых случая локальной передачи коронавируса выявили специалисты у жителей северо-восточной части Китая. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Один из заражённых пациентов был обнаружен в провинции Цзилинь. Регион в настоящее время частично закрыт после появления нового инфекционного кластера. Два других случая зарегистрированы в соседней провинции Ляонин, передаёт CNN.

13 мая в Китае было выявлено 12 случаев инфицирования COVID-19, симптомов заражения у пациентов не наблюдается. Общее число случаев заражения коронавирусом в континентальной части КНР приближается к 83 тысячам, более 78 тысяч пациентов излечились и были выписаны из больниц. Жертвами инфекции стали 4633 человека.

В Китае у докторов, заболевших коронавирусом, из-за лечения кожа изменила цвет. После их выздоровления он стал медленно возвращаться к норме, писал NEWS.ru.