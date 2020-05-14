В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом

Три новых случая локальной передачи коронавируса выявили специалисты у жителей северо-восточной части Китая. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Один из заражённых пациентов был обнаружен в провинции Цзилинь. Регион в настоящее время частично закрыт после появления нового инфекционного кластера. Два других случая зарегистрированы в соседней провинции Ляонин,
13 мая в Китае было выявлено 12 случаев инфицирования COVID-19, симптомов заражения у пациентов не наблюдается. Общее число случаев заражения коронавирусом в континентальной части КНР приближается к 83 тысячам, более 78 тысяч пациентов излечились и были выписаны из больниц. Жертвами инфекции стали 4633 человека.
В Китае у докторов, заболевших коронавирусом, из-за лечения кожа изменила цвет. После их выздоровления он стал медленно возвращаться к норме, писал NEWS.ru.
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