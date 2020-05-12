В Китае у двоих пациентов с коронавирусом кожа изменила цвет

У двоих пациентов с коронавирусом в Китае из-за лечения кожа изменила цвет. После победы над болезнью цвет стал медленно возвращаться к норме.
Доктора И Фань и Ху Вэйфэн вместе работали в Центральной больнице города Ухань. Они заразились коронавирусом в начале января.
Состояние И Фаня ухудшилось настолько, что он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 39 дней. В начале апреля с ним пообщались журналисты. Врач рассказал, что коронавирус сильно повлиял не только на физическое, но и на эмоциональное состояние. И Фань признался, что ему часто снились кошмары.
Ху Вэйфэн также был в тяжёлом состоянии. К концу апреля он был прикован к постели 99 дней. Медики беспокоились за психику доктора.
Он не мог перестать разговаривать с врачами, которые приходят, чтобы проверить его, — заявил лечащий врач мужчины.
Как
NEWS.ru писал, что американские власти могут обвинить Китай в попытках украсть данные о вакцине от коронавируса. В США считают, что доступ к разработкам пытались получить китайские хакеры. В Вашингтоне отмечают, что их основной целью были госучреждения и частные американские лаборатории.
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