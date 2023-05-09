Китай объявил персоной нон грата канадского консула в Шанхае

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Официальный консул Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд объявлена персоной нон грата на территории Китая, заявило Министерство иностранных дел КНР. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято в ответ на аналогичное действие со стороны канадских властей в отношении посла КНР в Торонто.

В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять контрмеры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в список нежелательных лиц и попросив ее покинуть Китай до 13 мая, — говорится в сообщении МИД Китая.

Ранее МИД России сообщал, что Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Норвегии. Это стало ответом на решение Осло о высылке 15 российских дипломатов в середине апреля. В ведомстве предупредили норвежского посла Роберта Квиле о других мерах в связи с недружественными действиями его страны, включая ограничения на наем персонала из числа российских граждан.

Некоторое время назад стало известно, что власти Швеции приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. В Стокгольме обвинили сотрудников дипмиссии в занятии деятельностью, несовместимой с их статусом.