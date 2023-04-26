Россия ответила на высылку 15 дипломатов из Норвегии Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Норвегии в ответ на высылку дипломатов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Посольство Норвегии в Москве

Россия высылает 10 сотрудников посольства Норвегии в ответ на признание Осло персонами нон грата 15 российских дипломатов, об этом сообщается на сайте МИД РФ. В министерстве уведомили об этом решении посла королевства Роберта Квиле и отметили, что отношения двух стран находятся на кризисно низком уровне, а враждебный шаг норвежских властей еще более усугубил ситуацию.

Роберту Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры «persona non grata» десяти представителей Посольства Норвегии в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны, — говорится в сообщении.

В МИД также предупредили норвежского посла о том, что «последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан.»

О высылке 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии стало известно 13 апреля. В МИД страны объяснили свое решение стремлением сократить «нежелательную разведывательную деятельность». При этом в ведомстве заявили, что рассчитывают на сохранение нормальных дипломатических отношений с Россией.