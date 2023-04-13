Норвегия вышлет 15 сотрудников посольства России

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Здание посольства России в Осло

Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть скандинавскую страну, передает РИА Новости со ссылкой на норвежский МИД. В российском МИД сообщили агентству, что Москва ответит на высылку.

Правительство решило объявить персонами нон грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии. <...> Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию, — заявили в МИД Норвегии.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд отметила, что страна рассчитывает поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой и хочет, чтобы Россия сохранила свою дипмиссию. Решение о высылке 15 сотрудников посольства Хюитфельд объяснила тем, что оно было принято с целью сократить «нежелательную разведывательную деятельность». Норвежский МИД при этом заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам разведслужб РФ.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие в Нью-Йорк самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для участия в мероприятиях ООН. Антонов также призвал американские власти как можно скорее оформить документы для российской делегации, напомнив, что их невыдача является нарушением США как страны размещения штаб-квартиры всемирной организации.