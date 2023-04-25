Швеция выслала пятерых российских дипломатов

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Стокгольм принял решение о высылке пятерых российских дипломатов, заявил 25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. В разговоре с телеканалом SVT он пояснил, что причиной такого решения является несовместимая деятельность дипломатов с их дипломатическим статусом.

Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом, — сказал он.

Ранее телеканал TV4 Nyheterna сообщил об аресте гражданки Росси на нефтеперерабатывающем заводе в шведском Гетеборге днем 13 апреля. Власти Швеции подозревают женщину в корпоративном шпионаже.

19 апреля в МИД Молдавии сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. В МИД РФ назвали это «ничем не мотивированным решением». Посол России Олег Васнецов после посещения МИД Молдавии сообщил, что не получил внятного объяснения о причинах высылки дипломата.

Ранее молдавские власти решили заблокировать на территории страны сайты двух российских СМИ. В Службе информации и безопасности Молдавии сообщили, что доступ к ресурсам ограничили из-за распространения ложных данных, затрагивающих сферу безопасности.