США отказались выдавать визы российским делегатам на сессию ООН

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Американские власти вновь отказались выдавать визы российским делегатам, сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова. Она подчеркнула, что делегаты планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам Тяжловой, в выдаче виз россиянам было отказано безосновательно, передает РИА Новости.

В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы, — сказала Тяжлова.

Она добавила, что решение Вашингтона является грубым нарушением обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.

Тяжлова заявила, что Россия призывает Секретариат ООН принять меры для пресечения невыдачи США виз российским делегатам.

Хотели бы обратиться к председателю [заседания] и Секретариату ООН с настоятельной просьбой предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики. Наш приоритет — обеспечить подлинное равноправие среди участников группы, — приводит ТАСС слова Тяжловой.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Дипломат перечислил следующие страны: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. Он подчеркнул, что согласование такого рода международных договоров требует тесного сотрудничества обеих сторон.

Иванов отметил, что как только договоренности будут достигнуты, российский МИД уведомит об этом общественность.