«Кидалово»: Саакашвили назвал репутацию Украины у инвесторов из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/c5ff42ca-820e-11eb-8c0b-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина среди иностранных инвесторов имеет репутацию «государства-кидалова».

По словам бывшего президента Грузии, именно этим объяснятся практически полное отсутствие иностранных инвестиций.

Иностранных инвестиций в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента, — подчеркнул Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Инвестиции он назвал живыми деньгами, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места».

А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть чёткая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают, — отметил политик.

Он назвал главной проблемой инвесторов то, что их на Украине «обирают до нитки».

Если ты глуп достаточно, что сюда зашёл, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унёс часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек, — пояснил Саакашвили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Саакашвили предрёк Украине потерю ряда территорий. По его мнению, закрытие оппозиционных телеканалов не поможет президенту Владимиру Зеленскому остановить войну в Донбассе и выведет боестолкновения только на новый этап. Политик пояснил, что Мариуполь и Херсон необходимы Москве, чтобы построить «плацдарм» на Украине и содержать Крым, снабжая его водой и улучшая логистику.