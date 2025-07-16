В ГД раскрыли нюанс закона о системе возмещений при банкротстве брокера Депутат Говырин: закон о возмещениях при банкротстве брокера защитит россиян

Закон о возмещениях при банкротстве брокера или при лишении его лицензии направлен на защиту инвесторов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, если гражданин не получит компенсацию в течение шести месяцев, то это обязательство берет на себя государство.

Внесение поправок в отдельные законодательные акты, регулирующие систему возмещения стоимости имущества, находящегося на индивидуальных инвестиционных счетах, направлены на обеспечение защиты интересов физлиц, инвестирующих средства через брокеров, в случае лишения их лицензии или банкротства. Если в течение шести месяцев с момента открытия дела о банкротстве не происходит возмещение имущества, учтенного на ИИС, государство берет на себя обязательство компенсировать стоимость в пределах 1,4 млн рублей, — сказал Говырин.

Он уточнил, что выплатами будет заниматься Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов. По словам Говырина, механизм компенсации будет распространяться исключительно на ИИС третьего типа. При этом, уточнил депутат, возмещению не подлежат рыночные риски, связанные с колебаниями стоимости имущества на ИИС, а также кредитные риски, обусловленные нарушением обязательств эмитентом ценных бумаг.

Компенсацию смогут получить не только сами клиенты, но и их наследники или лица, приобретшие право требования. В случае достаточности средств в фонде, срок выплат не может превышать 12 месяцев. Для получения компенсации необходимо изначально работать с брокером, являющимся участником системы возмещения стоимости имущества. Этот механизм аналогичен системе страхования вкладов, что обеспечивает дополнительную уверенность в защите прав инвесторов, — добавил Говырин.

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