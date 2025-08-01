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01 августа 2025 в 11:52

Миллиардер Далио полностью вышел из основанного им же хедж-фонда

WSJ: основатель Bridgewater Рэй Далио продал последнюю долю в своем хедж-фонде

Рэй Далио Рэй Далио Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский миллиардер Рэй Далио завершил выход из основанного им хедж-фонда Bridgewater Associates, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Инвестор продал оставшуюся долю и покинул совет директоров компании.

По данным издания, на прошлой неделе руководство фонда уведомило клиентов о выкупе последних акций, принадлежавших Далио. Как отмечают источники, теперь крупнейшими акционерами Bridgewater стали содиректор по инвестициям Боб Принс и Суверенный фонд Брунея, владеющий около 20% компании.

Сам Далио заявил, что сохранит финансовую связь с фондом в качестве инвестора. По его словам, он продолжит инвестировать в Bridgewater и будет «болеть за его успехи в роли клиента и наставника». В компании рассчитывают, что уход Далио упростит управленческие процессы.

Гендиректор Bridgewater Нир Бар Деа и сопредседатель совета директоров Майк Макгавик назвали этот шаг «идеальной кульминацией». Основанный в 1975 году фонд в 2012 году стал крупнейшим в мире, однако за последние пять лет его активы сократились с $168 млрд до $92,1 млрд на конец 2024 года.

Рэй Далио, чье состояние оценивается в $16 млрд, покинул пост главы Bridgewater в 2022 году. Сейчас он занимает 150-ю позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Ранее сообщалось, что американская инвестиционная компания BlackRock решила не участвовать в фонде восстановления Украины. Это объясняется изменчивой позицией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, отпугнувшей инвесторов.

BlackRock прекратила поиск инвесторов для обеспечения фонда по восстановлению Украины еще в начале этого года. Отмечалось, что компания разочаровалась в Киеве.

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