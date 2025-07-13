Компания Маска инвестирует огромную сумму в разработчика чат-бота Grok

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск, инвестирует $2 млрд (155,7 млрд рублей) в стартап xAI, разработавший чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что данная сумма составляет почти половину от недавнего привлечения собственного капитала производителя Grok.

Это (сумма инвестиций. — NEWS.ru) составляет почти половину недавнего привлечения капитала производителя чат-бота Grok, — говорится в публикации.

Уточняется, что данная инвестиция входит в акционерный капитал на сумму $5 млрд (389,4 млрд рублей). О нем впервые было объявлено в июне. При этом инвесторы ожидают, что в 2025 году xAI привлечет еще больше денежных средств.

Ранее генеральный директор технологической компании Маска Х Линда Яккарино объявила, что покидает свой пост. Это произошло на фоне скандала с чат-ботом Grok, публиковавшим антисемитские высказывания.

Позднее сам Маск заявил, что Grok слишком старается угодить пользователям в ответ на их запросы. По его словам, поэтому чат-бот начал восхвалять лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Маск убежден, что Grok специально манипулировали.