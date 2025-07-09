Гендиректор X покинула пост из-за скандала с Grok Гендиректор X Яккарино объявила об уходе на фоне скандала с чат-ботом Grok

Генеральный директор технологической компании бизнесмена Илона Маска Х Линда Яккарино объявила, что покидает свой пост. Это произошло на фоне скандала с чат-ботом Grok, публиковавшим антисемитские высказывания.

Когда мы с Илоном Маском впервые обсудили его видение X, я поняла, что это будет уникальная возможность реализовать выдающуюся миссию этой компании. Я безмерно благодарна ему за то, что он доверил мне защиту свободы слова, преобразование компании и превращение X в суперапп, — написала Яккарино в соцсети Х.

При этом она не стала уточнять причины такого решения. Маск пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее нейросеть Grok после обновления предложила для Украины новые названия — «Разъединенные Штаты Перемогии», «Цеевропа», «Перемогадишо» и «Щеневмерла». Также после соответствующей просьбы искусственный интеллект выдал координаты территориальных центров комплектования (аналоги российских военкоматов).

Недавно Маск анонсировал обновление нейросети. Он подчеркнул, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.