«Стремился угодить»: Маск объяснился после скандала с нейросетью Grok Маск заявил, что пользователи Сети специально манипулировали нейросетью Grok

Нейросеть Grok слишком старается угодить пользователям в ответ на их запросы, заявил в социальной сети Х американский миллиардер Илон Маск. По его словам, именно поэтому искусственный интеллект начал восхвалять лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Бизнесмен считает, что чат-ботом специально манипулировали.

Grok был слишком податлив к подсказкам пользователей, слишком стремился угодить. По сути, им манипулировали, — подчеркнул основатель SpaceX.

Генеральный директор платформы Х Линда Яккарино в свою очередь объявила, что покидает пост. При этом она не стала уточнять причины такого решения. Однако некоторые пользователи Сети предположили, что это произошло на фоне скандала с Grok.

Ранее сообщалось, что польское правительство решило отправить жалобу в Еврокомиссию на компанию Маска xAI. Как отметил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский, Варшава приняла решение на фоне скандала с оскорблением Украины нейросетью Grok.

До этого стало известно, что нейросеть Маска после обновления предложила для Украины несколько новых названий — «Щеневмерла», «Разъединенные Штаты Перемогии», «Цеевропа» и «Перемогадишо». Также после соответствующей просьбы искусственный интеллект выдал координаты территориальных центров комплектования.