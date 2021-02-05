Саакашвили предупредил Украину о потере Херсона и Мариуполя

https://static.news.ru/photo/507cd866-6880-11eb-87ef-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Mikheil Saakashvili/facebook.com

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрёк Украине потерю ряда территорий. По его мнению, закрытие оппозиционных телеканалов не поможет президенту Владимиру Зеленскому остановить войну в Донбассе и выведет боестолкновения только на новый этап.

Будут стрелять ещё больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше. Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания для военной операции, — заявил в эфире телеканала «Украина» Саакашвили.

Политик пояснил, что Мариуполь и Херсон необходимы Москве, чтобы построить «плацдарм» на Украине и содержать Крым, снабжая его водой и улучшая логистику.

Полгода назад Саакашвили уже прогнозировал распад Украины из-за действий местных властей. По его мнению, реванш готовят силы, которые Зеленский «подвинул из центральной власти».

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Саакашвили сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах Украины. По его словам, Россия получает выгоду от отсутствия процесса реформ на Украине. И опасность заключается в том, что отдельные регионы страны могут попасть под российское влияние. Саакашвили назвал происходящее балканским сценарием. Он отметил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.