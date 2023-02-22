Катар нашел полезное применение фан-жилью после чемпионата мира Катар отправит Турции десять тысяч мобильных домов, оставшихся после чемпионата мира

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Власти Катара отправят Турции десять тысяч мобильных домов, оставшихся после чемпионата мира, сообщает Bloomberg. По данным издания, жилье будет использоваться для временного размещения пострадавших при землетрясении.

Согласно материалам СМИ, первая партия мобильных домов должна прибыть 3 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился об этом с правящим эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани на встрече в Стамбуле 12 февраля.

Напомним, что утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-воcтоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, число жертв достигло 41 156.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным AFAD, магнитуда двух толчков составила 6,4 и 5,8, они были зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов были полностью разрушены. Как минимум 294 человека получили травмы, 18 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, шесть человек погибли.