Число погибших при двух новых землетрясениях в Турции увеличилось Hurriyet: шесть человек погибли при двух новых землетрясениях в Турции

Число жертв двух новых землетрясений в Турции увеличилось до шести, пишет Hurriyet. Кроме этого, около 294 человек получили травмы, 18 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Уточняется, что двое погибших пытались забрать свои вещи из разрушенных зданий. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) призвало граждан не приближаться к ним.

В результате землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8, произошедших вчера вечером в Хатае, число погибших возросло до 6 человек, — говорится в сообщении СМИ.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным AFAD, магнитуда двух толчков составила 6,4 и 5,8, они были зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов были полностью разрушены.

Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

Геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз заявил, что данное землетрясение не было афтершоком после разрушительного удара 6 февраля — оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Он предупредил, что в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.