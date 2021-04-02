«Извинись прямо сейчас»: хорошего мальчика на диете потребовали накормить

Хозяева пса по кличке Тоби решили подшутить и посадили его на «диету». Они выложили в TikTok ролик, на котором насыпали в миску лишь несколько кусочков сухого корма для своего бостон-терьера. Тоби посмотрел на хозяина таким несчастным взглядом и начал тыкать лапой в миску, прося ещё еды.
Разочарование собаки растрогало пользователей Сети. Видео набрало 35 миллионов просмотров. А хозяин признал, что реакция пса заставила его грустить.
Извинитесь перед этим милым малышом прямо сейчас, — написал один из пользователей.
«Моё сердце разбито», «Боже, дайте Тоби больше еды скорее», «Он хороший мальчик и заслуживает большего», писали другие комментаторы.
Но на самом деле Тоби в отличной форме — с ним много гуляют и отлично кормят, не забывая про всякие вкусняшки. По крайней мере пёс прекрасно знает, что такое курочка — только на неё он отреагировал, когда хозяйка начала при нём перечислять названия разных продуктов.