«Извинись прямо сейчас»: хорошего мальчика на диете потребовали накормить

https://static.news.ru/photo/741f1214-9438-11eb-b456-96000091f725_660.jpg Фото: tobythegentleman / tiktok

Хозяева пса по кличке Тоби решили подшутить и посадили его на «диету». Они выложили в TikTok ролик, на котором насыпали в миску лишь несколько кусочков сухого корма для своего бостон-терьера. Тоби посмотрел на хозяина таким несчастным взглядом и начал тыкать лапой в миску, прося ещё еды.

Разочарование собаки растрогало пользователей Сети. Видео набрало 35 миллионов просмотров. А хозяин признал, что реакция пса заставила его грустить.

Извинитесь перед этим милым малышом прямо сейчас, — написал один из пользователей.

«Моё сердце разбито», «Боже, дайте Тоби больше еды скорее», «Он хороший мальчик и заслуживает большего», писали другие комментаторы.

Но на самом деле Тоби в отличной форме — с ним много гуляют и отлично кормят, не забывая про всякие вкусняшки. По крайней мере пёс прекрасно знает, что такое курочка — только на неё он отреагировал, когда хозяйка начала при нём перечислять названия разных продуктов.

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