Израильских военных будут тестировать на коронавирус по-новому

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Солдат армии обороны Израиля в ближайшее время начнут тестировать на коронавирус с использованием нового серологического теста, разработанного специалистами Университета Тель-Авива и Израильским медицинским корпусом. До этого времени в израильской армии применялись только ПЦР (молекулярные) тесты, которые в 30% случаев показывали ложноотрицательные результаты.

Как сообщает Jerusalem Post, новый тест основан на специальном анализе образцов крови и присутствия в ней антител. Он позволит определить количество солдат, имеющих иммунитет к коронавирусу, а также поможет минимизировать вероятность вспышек этой инфекции в будущем. Проведение анализа занимает около часа. Сейчас он проходит аттестацию в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Как писал NEWS.ru, с 3 мая в Израиле начали работать государственные школы. Ученики обязаны носить в здании маски и соблюдать правила гигиены. А с 11 мая власти страны разрешили гражданам гулять в парках. Использование игровых площадок в парках и других общественных местах по-прежнему запрещено. Разрешена работа фитнес-центров под контролем местных властей и при соблюдении соответствующих указаний. Израильтяне, которые возвращаются из других стран, теперь могут проходить двухнедельный карантин дома, а не в специальных учреждениях. Сообщается, что за соблюдением карантина будет следить полиция, нарушители будут подвергнуты штрафам. Запрет на въезд иностранцев продлён в стране до 16 мая.