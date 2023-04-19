Израиль отменил экстренную репатриацию для россиян Израиль отменит процедуру экстренной репатриации для граждан РФ и Белоруссии с 15 июня

Россиянам и белорусам с 15 июня будет отказано в прохождении процедуры экстренной репатриации в Израиль. Об этом сообщили в министерстве интеграции страны. Официальной причиной отмены процедуры называют уменьшение числа заявителей. При этом израильский адвокат Алексей Коваленко предположил, что решение связано с сокращением бюджета на данную программу. Об этом он рассказал RTVI.

Министерство интеграции выпустило внутреннее письмо о том, что в принципе закрывается программа экстренной репатриации. Те, кто до 15 апреля успел въехать в Израиль и подал такую просьбу, до 15 июня могут поменять статус туриста на репатрианта. Все, кто въезжает после 15 апреля, должны делать это по стандартной процедуре, которая была до февраля 2022 года, — пояснил юрист.

Программа для россиян и белорусов действовала с февраля 2022 года. Граждане этих стран могли приехать в Израиль и подать просьбу о смене статуса туриста на репатрианта через центры экстренной репатриации. Там за один день можно было пройти консульскую проверку и оформить все необходимые документы.

Теперь потенциальным репатриантам из РФ и Белоруссии придется проходить стандартную процедуру, занимающую от нескольких месяцев до года. При этом для граждан Украины возможность экстренной репатриации сохраняется.

По словам юриста, для россиян и белорусов, которые намереваются переехать в Израиль, процедуру отмены экстренной репатриации не стоит считать критичной. Что касается граждан, которые просто желают получить израильский паспорт, то для них ситуация изменится не слишком сильно: все необходимые проверки они смогут пройти в другой стране, а затем приехать в Израиль для получения загранпаспорта.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что страна готова стать посредником на переговорах России и Украины, но для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание контактировать. Он отметил, что Израиль готов предоставить помощь для проведения переговоров между двумя странами и подчеркнул, что у Израиля хорошие отношения с Россией.