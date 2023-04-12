Израиль захотел примирить Москву и Киев Посол Израиля в РФ Бен Цви: страна готова стать посредником на переговорах Москвы и Киева

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил «Известиям», что страна готова стать посредником на переговорах России и Украины, но для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание контактировать. Он отметил, что Израиль готов предоставить помощь для проведения переговоров между двумя странами. Он подчеркнул, что у Израиля хорошие отношения с Россией.

Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Да, наш премьер Нафтали Беннет был в России в марте 2022 года. Стороны должны понять — чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно — при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться. Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной, — сказал Бен Цви.

Дипломат напомнил, что его страна отказалась от участия в санкционной политике Запада против РФ, а также от поставок оружия Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция не может стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной. По его словам, это связано с вовлеченностью Парижа в конфликт на стороне Киева.