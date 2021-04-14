Избежать войны: почему Байден пошёл на уступки Путину

Президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину 13 апреля с предложением провести личную встречу в ближайшее время. Позже Белый дом уточнил, что двусторонний саммит может состояться летом на территории третьей страны, но сроки его проведения не назвал. Ещё месяц назад Байден называл Путина «убийцей», но обострение ситуации в Донбассе вынудило его пойти на мировую. Эксперты считают, что на время это разрядит ситуацию, однако о настоящем потеплении отношений говорить не приходится.

Первым о разговоре Байдена с Путиным — уже втором с начала его президентства — сообщил Белый дом. В его анонсе сказано, что главы государств обсудили контроль над вооружениями, уже ставшие традиционными темы «российского вмешательства» в американские выборы и кибератаки и, наконец, обострение ситуации в Донбассе.

Президент озвучил свою озабоченность по поводу внезапного стягивания войск в оккупированный Крым и на границу с Украиной и призвал Россию к деэскалации напряжения, — уточняет Белый дом. — Президент Байден подтвердил свою приверженность выстраиванию стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, стоящих перед Россией и США.

Кремль чуть позже также опубликовал отчёт о телефонном разговоре двух лидеров, в котором упомянул о предложении Байдена, но не уточнил, согласился ли Путин на него.

Владимир Путин kremlin.ru

С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и мирового сообщества, — уточнили в администрации президента РФ.

После беседы с Байденом Путин позвонил президенту Финляндии Саули Ниинистё, упомянув в разговоре с ним в том числе предложение Байдена. Именно в Финляндии проходил предыдущий саммит России и США, поэтому не исключено, что Хельсинки станет площадкой для переговоров и на этот раз.

Разговор Байдена и Путина проходил на фоне обострения ситуации в Донбассе: в последние недели участились обстрелы на линии соприкосновения, Россия и Украина начали стягивать войска к границам. Многочисленные призывы Запада отвести вооружения не привели к желаемым результатам. Судя по всему, Байден почувствовал, что необходимо его личное вмешательство. Ведь если ситуация выльется в настоящую войну, США и другие страны — члены НАТО мало чем смогут по-настоящему помочь Киеву, а в случае его поражения лишатся сферы влияния в Восточной Европе.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии NEWS.ru согласился, что звонок американского президента — прямое следствие обострения обстановки на востоке Украине и попытка разрядить ситуацию.

Байден сделал упреждающий шаг, создал ситуацию, когда военные действия невозможны, тем самым дав Москве шанс предотвратить конфликт. Вчерашнее заявление Сергея Шойгу о завершении учений через две недели это подтверждает. Байден не хотел попасть в ситуацию Барака Обамы, который, по версии Дональда Трампа, «отдал Крым», то есть ничего не смог сделать уже после того, как всё случилось. Он понимает, что в случае военных действий США ничем не смогут помочь Киеву, и не хочет доводить дело до такой ситуации, когда США вынужденно демонстрировали бы слабость. Саммит, скорее всего, пройдёт в июне, и пока он выглядит как общая дискуссия обо всём. То есть Байден принял предложение Путина поговорить о наболевшем, но не публично и не онлайн, а как положено. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Фролов добавляет, что военная сила вновь оказалась эффективным инструментом российской внешней политики, даже в виде угрозы её применения. Это даёт гарантию того, что президент США в дальнейшем не будет игнорировать Москву при обсуждении вопросов мировой политики.

Возможно, Байден на саммите поддержит инициативу Путина о саммите пятёрки постоянных членов Совбеза ООН, что уже будет достижением, — отмечает эксперт. — Также можно будет запустить переговоры по стратегической стабильности и киберугрозам. Уже этого достаточно для успеха саммита. Остальное потом. Путин, безусловно, «заставил их считаться с нашими интересами», как он выразился перед отдыхом в Сибири.

Ещё месяц назад казалось, что Байден и Путин рискуют так и не провести двустороннюю встречу. В интервью телеканалу ABC глава Белого дома назвал российского лидера «убийцей». В ответ Путин предложил американскому коллеге обсудить все волнующие вопросы в рамках публичных онлайн-дебатов. Белый дом отреагировал прохладно: пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что у президента нет на это времени.

Предыдущий саммит России и США в Хельсинки с участием Трампа и Путина завершился безрезультатно. Более того, в Америке на тогдашнего президента посыпались обвинения в том, что он потакал российскому лидеру на переговорах. Внутренняя ситуация в США во многом стала причиной того, что намеченные на саммите планы так и не были реализованы.

Байден, скорее всего, будет учитывать ошибки своего предшественника и займёт более жёсткую позицию на переговорах. Правда, как показал пример встречи китайской и американской делегаций на Аляске, такой подход не окупается. Переговоры, которые должны были подвести черту под воинствующей дипломатией Трампа, вылились в публичный обмен обвинениями из-за нежелания американской стороны вынести свои претензии за скобки встречи. Впрочем, цена провала диалога с Москвой для Вашингтона будет гораздо выше, чем неудачи на китайском направлении, где пока что нет угрозы военной конфронтации.