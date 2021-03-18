Байден нашёл «убийственные» аргументы против оппозиции

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «убийцей», вызывали широкий резонанс как в Америке, так и в России. Правда, в Вашингтоне это высказывание трактуют иначе, чем в Москве. Рассчитанное на внутреннюю аудиторию заявление призвано скорее очернить Дональда Трампа, чем испортить и без того непростые отношения с Россией.
Интервью Байдена телеканалу ABC вышло в тот же день, когда Совет по национальной разведке США выпустил доклад о вмешательстве России в выборы 2020 года. В нём было заявлено, что Москва использовала свою разведку для помощи Дональду Трампу на выборах и оказания влияния на его ближний круг, в частности на личного адвоката Рудольфа Джулиани.
Отвечая на вопросы ведущего, Байден заявил, что Белый дом не оставит без ответа попытки Москвы повлиять на выборы и последствия придут «очень скоро». А в ответ на вопрос, считает ли президент США Путина убийцей, Байден ответил утвердительно, вспомнив своё более ранее высказывание о том, что у российского лидера нет души.
Я был с ним в одном помещении, — припомнил Байден свою встречу с Путиным, — Я сказал, что посмотрел ему в глаза и не увидел там души. Он ответил «мы понимаем друг друга».
Время, выбранное для этого интервью, а также другие высказывания, сделанные в ходе него, наводят на мысль, что Байден, скорее, пытался расквитаться с политическими оппонентами внутри США, чем пересмотреть отношения с Россией. Так, в том же интервью он раскритиковал налоговую реформу Трампа, неверно интерпретировав некоторые цифры, как
В то же время союзники Байдена в сенате использовали доклад национальной разведки о российском вмешательстве, чтобы переложить часть ответственности за хаос вокруг выборов на Трампа.
Мы должны признать тот факт, что, хотя Россия агрессивно продвигает дезинформацию в нашей стране, самый пагубный источник лжи в Соединённых Штатах — это сам бывший президент Трамп, — подчеркнул глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.
Заметная часть выступления Менендеса была посвящена влиянию российских властей на ближний круг Трампа, которые, по его мнению, чуть ли не диктовали им все действия. Продвигая теории о махинациях на выборах, Трамп и республиканцы продолжают играть на руку Кремлю, заключил глава комитета, в очередной раз призвав к санкциям против Москвы.
Любопытен и другой доклад, которой — по совпадению или нет — тоже был
Доклад был составлен по следам штурма Капитолия сторонниками Трампа в начале января. В рядах демократов сложился широкий консенсус по поводу того, что именно бывший президент спровоцировал этот погром, поставивший под угрозу жизни конгрессменов. Поэтому результаты расследования правоохранителей можно считать ещё одним камнем в огород экс-главы Белого дома, рисующим его как угрозу национальной безопасности.
Таким образом, оба доклада и интервью Байдена ложатся в контекст массированной кампании демократов против Дональда Трампа. Миллиардер не скрывает, что может снова баллотироваться в президенты в 2024 году, и, учитывая его неугасающую популярность, для демократов он представляет реальную угрозу. Но попытка законодательно запретить ему выдвигаться с помощью процесса импичмента не увенчалась успехом, поэтому пока что единственным инструментом демократов остаётся информационная кампания.
«Российское вмешательство» в этом процессе играет роль далеко не центральную, но всё ещё считается жизнеспособным аргументом в лагере тех, кто пытается выставить Трампа опасным политиком.