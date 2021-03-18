Байден нашёл «убийственные» аргументы против оппозиции

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «убийцей», вызывали широкий резонанс как в Америке, так и в России. Правда, в Вашингтоне это высказывание трактуют иначе, чем в Москве. Рассчитанное на внутреннюю аудиторию заявление призвано скорее очернить Дональда Трампа, чем испортить и без того непростые отношения с Россией.

Интервью Байдена телеканалу ABC вышло в тот же день, когда Совет по национальной разведке США выпустил доклад о вмешательстве России в выборы 2020 года. В нём было заявлено, что Москва использовала свою разведку для помощи Дональду Трампу на выборах и оказания влияния на его ближний круг, в частности на личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Отвечая на вопросы ведущего, Байден заявил, что Белый дом не оставит без ответа попытки Москвы повлиять на выборы и последствия придут «очень скоро». А в ответ на вопрос, считает ли президент США Путина убийцей, Байден ответил утвердительно, вспомнив своё более ранее высказывание о том, что у российского лидера нет души.

Я был с ним в одном помещении, — припомнил Байден свою встречу с Путиным, — Я сказал, что посмотрел ему в глаза и не увидел там души. Он ответил «мы понимаем друг друга».

Время, выбранное для этого интервью, а также другие высказывания, сделанные в ходе него, наводят на мысль, что Байден, скорее, пытался расквитаться с политическими оппонентами внутри США, чем пересмотреть отношения с Россией. Так, в том же интервью он раскритиковал налоговую реформу Трампа, неверно интерпретировав некоторые цифры, как заметил CNN.

В то же время союзники Байдена в сенате использовали доклад национальной разведки о российском вмешательстве, чтобы переложить часть ответственности за хаос вокруг выборов на Трампа.

Мы должны признать тот факт, что, хотя Россия агрессивно продвигает дезинформацию в нашей стране, самый пагубный источник лжи в Соединённых Штатах — это сам бывший президент Трамп, — подчеркнул глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

Боб Менендес Jim LoScalzo/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Заметная часть выступления Менендеса была посвящена влиянию российских властей на ближний круг Трампа, которые, по его мнению, чуть ли не диктовали им все действия. Продвигая теории о махинациях на выборах, Трамп и республиканцы продолжают играть на руку Кремлю, заключил глава комитета, в очередной раз призвав к санкциям против Москвы.

Любопытен и другой доклад, которой — по совпадению или нет — тоже был обнародован незадолго до интервью Байдена. В нём ЦРУ, ФБР и другие федеральные органы пришли к выводу, что «расово и этнически мотивированные экстремисты» — главная угроза безопасности американцев и государственной власти на данный момент.

Доклад был составлен по следам штурма Капитолия сторонниками Трампа в начале января. В рядах демократов сложился широкий консенсус по поводу того, что именно бывший президент спровоцировал этот погром, поставивший под угрозу жизни конгрессменов. Поэтому результаты расследования правоохранителей можно считать ещё одним камнем в огород экс-главы Белого дома, рисующим его как угрозу национальной безопасности.

Таким образом, оба доклада и интервью Байдена ложатся в контекст массированной кампании демократов против Дональда Трампа. Миллиардер не скрывает, что может снова баллотироваться в президенты в 2024 году, и, учитывая его неугасающую популярность, для демократов он представляет реальную угрозу. Но попытка законодательно запретить ему выдвигаться с помощью процесса импичмента не увенчалась успехом, поэтому пока что единственным инструментом демократов остаётся информационная кампания.

«Российское вмешательство» в этом процессе играет роль далеко не центральную, но всё ещё считается жизнеспособным аргументом в лагере тех, кто пытается выставить Трампа опасным политиком.