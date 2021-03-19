США подавились жвачкой

Twitter-аккаунт Дональда Трампа заблокировали более двух месяцев назад, но заданный им тренд на дипломатию длиной 280 знаков искоренить не так-то просто. Первые переговоры китайской и американской делегаций в Анкоридже, штат Аляска, стали наглядным примером того, что бывает, когда работа на публику вытесняет реальную повестку двусторонних отношений.

Госдепартамент старательно подготовил «позитивную» почву для переговоров, введя санкции против Китая за день до намеченной на 18 марта встречи. Они коснулись ряда китайских чиновников, которых Вашингтон счёл виновными в наступлении на демократию в Гонконге. Здесь американское внешнеполитическое ведомство выступило достойным учеником МИД РФ, которое объявило о высылке трёх европейских дипломатов во время визита верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву. Боррель был ошарашен, китайцы — возмущены. Теперь можно переходить и к сути дела.

Госсекретарь Энтони Блинкен начал свои вступительные ремарки с осуждения китайских гостей за их действия по отношению к Синьцзяну, Тайваню и Гонконгу, кибератаки на Соединённые Штаты, агрессивные экономические практики и попытки подорвать мировую стабильность. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в ответ пустился в 15-минутные рассуждения, суть которых сводится к фразе Владимира Путина «кто как обзывается, тот так и называется». Вслед за российским лидером Цзечи вспомнил и притеснение чернокожих в США, и попытки разговаривать со всеми с позиции силы, и стремление выстроить однополярную модель мира.

Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Обычно служащие образцом предсказуемости вступительные ремарки перед началом переговоров превратились в часовой обмен обвинениями. По завершении встречи за закрытыми дверями дипломаты констатировали, что дискуссия имела продуктивный характер, но после словесной перепалки перед журналистами им, кажется, никто не поверил.

Несомненно, перед американскими дипломатами стояла сложная задача. Джо Байден заявил, что будет сотрудничать с Китаем по одним вопросам и бросать вызов в других аспектах. То есть почти как с Россией: «идти и жевать жвачку одновременно». Но думается, что глава Белого дома подобрал не совсем верную аналогию. Это, скорее, как давать пощёчину одной рукой и тут же с улыбкой протягивать другую в приветственном жесте. Очевидно, что подобный план действий в отношении как России, так и Китая обречён на провал.

Выходит, новая американская администрация в искусстве переговоров ушла не дальше Дональда Трампа, которого ругали за грубость, бестактность, невежество и отсутствие долгосрочной стратегии. Даже хуже: миллиардер, заключивший за свою жизнь не одну сделку, мог хотя бы похвастаться умением понравиться собеседнику — даже Си Цзиньпину он умудрялся делать комплименты, несмотря на свою общую антикитайскую линию. Благодаря этому переговоры с КНР со скрипом, но проходили. Встреча в Анкоридже похоронила надежды на то, что при Байдене они сдвинутся с мёртвой точки.

Иронично, что взятый Байденом курс на возвращение Америки на мировую арену благодаря таким «утончённым» дипломатическим ходам может в итоге закончиться ещё большей изоляцией, чем при Трампе. Даже европейских союзников Вашингтона нервирует воинственный тон, которым Белый дом общается с Россией и Китаем, не говоря уже о самих Москве и Пекине. Конечно, разговаривая языком Twitter, американская администрация работает на внутреннюю аудиторию. Но, может, тогда сразу надо было записаться в сторонники Трампа, считающего, что «Америка прежде всего»?