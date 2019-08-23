https://static.news.ru/photo/1eda9f08-c707-11e9-a566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот.

Самолёт совершил разведку над южными районами Хасбая и Аркуб и прошёл над пограничной с Сирией территорией на пониженной высоте. Об этом сообщил портал An-Nashra.

По данным телеканала Al Mayadeen, ещё два израильских беспилотника пролетели над южной окраиной Бейрута. Один из них упал в районе Муаввад, второй взорвался в воздухе.

Как ранее писал News.ru, ВВС Израиля нанесли ракетный удар 24 августа по территории Сирии. Об этом сообщили израильские военные.