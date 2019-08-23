Истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот.
Самолёт совершил разведку над южными районами Хасбая и Аркуб и прошёл над пограничной с Сирией территорией на пониженной высоте. Об этом сообщил портал An-Nashra.
По данным телеканала Al Mayadeen, ещё два израильских беспилотника пролетели над южной окраиной Бейрута. Один из них упал в районе Муаввад, второй взорвался в воздухе.
Как ранее писал News.ru, ВВС Израиля нанесли ракетный удар 24 августа по территории Сирии. Об этом сообщили израильские военные.